Эксперты предсказали проблемы в работе торрент-трекеров из-за карантинных мер

Как пишет издание «Известия», ссылаясь на крупнейших участников рынка, за последние две недели объём трафика в сетях домашнего интернета вырос в среднем на 20-60%.

Представители телеком-компаний говорят, что угрозы ухудшения доступа в интернет для пользователей нет. Тем не менее, «Известия» приводит рассказы россиян об интернет-сбоях.

Эксперты подтверждают, что критичных перегрузок в сетях ожидать не стоит, но возможны временные проблемы с качеством связи. Для того, чтобы их предотвратить, операторы могут снижать скорость трафика в торрент-трекерах, например. Причём снижение может быть каким-угодно, провайдеры за это отвечать по закону не будут.