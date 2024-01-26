Эксперты предсказали резкий рост биткоина в 2024 году: к чему готовиться

Институциональные инвесторы все больше доверяют биткоину, а некоторые компании делают смелые прогнозы относительно его цены в 2024 году. Например, CoinFund, известная венчурная фирма, ожидает, что в этом году биткоин достигнет отметки от 250 000 до 500 000 долларов. Аналогичным образом, Bernstein прогнозирует, что BTC может достичь $ 150 000 к 2025 году, а Pantera Capital предсказывает цену в $ 148 000. CoinShares, Matrixport, Standard Chartered, ETC Group, Bitwise и VanEck сделали аналогичные «бычьи» прогнозы с ценовыми ориентирами от $ 125 000 до $ 100 000.

Помимо институциональных прогнозов, различные эксперты в области криптовалют также поделились своими прогнозами относительно цены биткоина в 2024 году. Кэти Вуд, генеральный директор ARK Invest, считает, что к концу десятилетия BTC может достичь $ 600 000, а Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, поставил цель в $ 1 млн. Самсон Моу, генеральный директор JAN3com, и Майкл Сейлор, генеральный директор MicroStrategy, прогнозируют цену в 1 миллион долларов. Тим Дрейпер, венчурный капиталист, прогнозирует к концу года цену биткоина в $ 250 000, Макс Кайзер, деятель биткоин-сообщества, думает, что будет ближе к $ 220 000, а Тоун Вейс, криптоаналитик, предсказывает откат до $ 39 000 перед потенциальным ралли.