Эксперты предсказали снижение цен на мониторы

Происходить это будет из-за того, что производители собираются поставить больше панелей, чем того требует спрос. Дело в том, что даже с учётом снижения цены такая продукция пока приносит много прибыли. Эксперты ожидают, что в течение года поставки панелей для мониторов превысят спрос на 20%. В краткосрочной перспективе падение стоимости не остановится.

Подобная ситуация сложилась в прошлом году с панелями для телевизоров. Так, цена 32-дюймовых панелей за год упала на 25%. Из-за этого производителям пришлось сокращать выпуск. В конце 2019 года стало известно, что производители смогли выровнять соотношение спроса и предложения, и потому в первом полугодии 2020 цены на телевизоры должны подняться на 20%.