Эксперты предупредили о квантовом апокалипсисе

Сегодня взлом самого сложного шифрования является очень непростой задачей, однако, как предупреждают эксперты, с появлением квантовых компьютеров этот процесс может быть сокращён до нескольких секунд. Всё это может иметь катастрофические последствия, если технология попадёт не в те руки. Ведь всё, что мы делаем в интернете сегодня, — от покупок, банковских транзакций до взаимодействия в социальных сетях, — зашифровано.

Как говорят эксперты, квантовые компьютеры могут позволить злоумышленникам «обворовывать банковские счета, полностью отключать правительственные системы защиты».

Стоит отметить, что до квантового апокалипсиса, вероятно, ещё много лет, если он вообще произойдёт.