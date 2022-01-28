Эксперты предупредили о квантовом апокалипсисе

Наука и технологии
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Эксперты предупредили о квантовом апокалипсисеОн касается шифрования
Эксперты заявили, что квантовые системы могут в конечном итоге свести на нет традиционные методы шифрования. А это может быть потенциально опасно для человечества — специалисты назвали это «квантовым апокалипсисом».
Сегодня взлом самого сложного шифрования является очень непростой задачей, однако, как предупреждают эксперты, с появлением квантовых компьютеров этот процесс может быть сокращён до нескольких секунд. Всё это может иметь катастрофические последствия, если технология попадёт не в те руки. Ведь всё, что мы делаем в интернете сегодня, — от покупок, банковских транзакций до взаимодействия в социальных сетях, — зашифровано.
Как говорят эксперты, квантовые компьютеры могут позволить злоумышленникам «обворовывать банковские счета, полностью отключать правительственные системы защиты».
Стоит отметить, что до квантового апокалипсиса, вероятно, ещё много лет, если он вообще произойдёт.
Источник: Futurism