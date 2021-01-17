Эксперты предупредили о «ломке», которая возникнет у детей без смартфонов и компьютеров

Об этом предупреждает профессор Кит Хамфрис (Keith Humphreys), изучающий зависимости. Он рассказал, что впереди нас ждёт период «грандиозной ломки», которая коснётся детей, пытающихся вернуться к нормальной жизни. Они станут получать намного меньше вознаграждений для мозга, чем получают сейчас, играя в игры и просматривая соцсети.

Доктор Дженни Радески (Jenny Radesky), педиатр, специализирующийся на использовании смартфонов детьми, посоветовала родителям отключать Wi-Fi во время, когда он не нужен для школьных занятий. Это помогло бы детям постепенно отвыкать от экранов.

Согласно данным компании Qustodio, которая отслеживает использование девайсов детьми в возрасте от 4 до 15 лет, экранное время выросло в два раза в мае 2020 года. Даже дети до 10 лет проводят часы за играми наподобие Fortnite, приложениями TikTok и Snapchat.