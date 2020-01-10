Эксперты предупредили о новом вирусе для смартфонов

Троянца назвали Shopper. Он использует службу поддержки специальных возможностей Google Accessibility Service. С её помощью смартфоном могут пользоваться, например, слепые люди, так как служба озвучивает текст в интерфейсе. Shopper же способен перехватывать данные на экране устройства, нажимать на кнопки и имитировать жесты пользователя. Так вирусная программа может даже написать за жертву фейковый отзыв на Google Play.

Эксперты предположили, что троянец может попадать на смартфон через мошеннические рекламные объявления или сторонние магазины приложений. «Лаборатория Касперского» посоветовала пользователям внимательно проверять приложения, которые просят доступ к Google Accessibility Service, не скачивать программы из сторонних источников и использовать средства защиты устройства от угроз.