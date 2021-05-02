Эксперты предупредили о падении ступени китайской ракеты на Землю в ближайшие дни

Он принадлежит китайской ракете Long March 5b, пишет RB. Данная ракета «Чанчжэн-5B» вывела в среду на прошедшей неделе первый модуль китайской орбитальной станции. Ступень «Чанчжэн-5B» осталась на орбите и теперь медленно теряет высоту. Этот объект должен был упасть в заранее обозначенное место в океане, но этого не случилось.

СМИ пишут, что предсказать место падения ступени не удаётся. Под угрозой находятся и населённые районы Земли.

Эксперты рассказали, что при падении ступень может сгореть в атмосфере Земли, но небольшие обломки всё же могут упасть на поверхность. По словам одного из специалистов, путь объекта проходит «немного севернее, чем Нью-Йорк, Мадрид и Пекин, и южнее Чили и Веллингтона, Новой Зеландии». Падения можно ждать в пределах этого диапазона в худшем случае развития событий.