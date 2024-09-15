Эксперты предупредили о стареющей инфраструктуре и нехватке бюджета NASA

В то время как агентство продвигается вперед в реализации амбициозных миссий, таких как программа Artemis по возвращению людей на Луну и последующему исследованию Марса, эксперты утверждают, что NASA недостаточно инвестирует в «будущие потребности», такие как развитие технологий и удержание кадров.

В докладе, подготовленном бывшим генеральным директором Lockheed Martin Норманом Огастином, говорится о том, что из-за сосредоточенности NASA на текущих громких миссиях такие важные области, как подготовка рабочей силы и поддержание инфраструктуры, остаются без внимания. При бюджете в 25 миллиардов долларов NASA сталкивается с несоответствием между своими грандиозными целями и имеющимися ресурсами, что чревато снижением квалификации сотрудников, поскольку «частная индустрия предлагает более высокие зарплаты и самые передовые роли».

Администратор NASA Билл Нельсон признал наличие проблем, подтвердив, что агентство работает над выполнением рекомендаций отчета, которые призывают к «более стратегическому подходу и возможной отмене некоторых дорогостоящих миссий».