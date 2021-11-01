Эксперты предупредили об опасности модных светящихся масок для лица

Вне зависимости от того, помогут ли они сделать кожу сияющей, такие маски способны нарушить циклы сна и бодрствования пользователей.

Дело в том, что человеческое тело имеет собственные внутренние часы, которые помогают контролировать режим сна и бодрствования. На эти внутренние часы влияют несколько факторов, самым сильным из которых является попадание света в глаза. Особенно важную роль играет коротковолновый «синий свет». Исследования показали, что воздействие такого света в ночное время нарушает выработку мелатонина, также известного как «гормон сна».

Производители светодиодных масок утверждают, что эти устройства — будущее косметической индустрии. Они излучают свет разных длин волн, который якобы улучшает состояние кожи. Однако это излучение может влиять на выработку мелатонина. Если и хочется опробовать такую маску, то стоит делать это днём.