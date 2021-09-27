Эксперты признали опасность новой ракеты истребителя МиГ-31

Этот самолёт приняли на вооружение ещё в 1981 году. Он может летать на очень больших высотах и применять там оружие. Правда, истребитель плохо подходит для ведения ближнего боя и не может выполнять сложные маневры.

Эксперты отметили, что новая ракета Р-74M компенсирует этот недостаток. Истребитель теперь может поражать поражать цели без необходимости наводить нос на них. Ракету можно применять против вертолётов, крылатых ракет и беспилотников.

Максимальная дальность пуска Р-74 составляет 40 километров. Кроме того, она способна поражать цели, находящиеся на расстоянии до 300 метров.

Специалисты признали, что новое вооружение расширяет возможности МиГ-31БМ.