Эксперты признали опасность новой ракеты истребителя МиГ-31

Наука и технологии
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Эксперты признали опасность новой ракеты истребителя МиГ-31Это оружие малой дальности
Издание Military Watch оценило установку новых ракет малой дальности Р-74М на истребители-перехватчики МиГ-31БМ/БСМ.
Этот самолёт приняли на вооружение ещё в 1981 году. Он может летать на очень больших высотах и применять там оружие. Правда, истребитель плохо подходит для ведения ближнего боя и не может выполнять сложные маневры.
Эксперты отметили, что новая ракета Р-74M компенсирует этот недостаток. Истребитель теперь может поражать поражать цели без необходимости наводить нос на них. Ракету можно применять против вертолётов, крылатых ракет и беспилотников.
Максимальная дальность пуска Р-74 составляет 40 километров. Кроме того, она способна поражать цели, находящиеся на расстоянии до 300 метров.
Специалисты признали, что новое вооружение расширяет возможности МиГ-31БМ.