Эксперты призвали полностью отказаться от SMS из-за опасности перехвата информации

Они утверждают, что SMS-сообщения не защищены. Им приходится пройти множество этапов, прежде чем они достигнут получателя. Сначала данные пересылаются на ближайшую башню сотовой связи. Затем направляются в SMS-центр, в котором могут достаточно долго храниться, и уже оттуда «идут» на ближайшую к получателю башню сотовой связи. Из-за такой многоступенчатости кибермошенникам проще перехватить информацию.

Как объяснила журналистам эксперт, сеть сотового оператора включает в себя множество различных устройств. Благодаря этому и принципу длительного хранения незашифрованных сообщений злоумышленники могут достаточно просто получать к ним доступ.

Эксперты предлагают отказаться от SMS и перейти на защищённые мессенджеры.