Эксперты прокомментировали угрозу неурожая из-за тёплой зимы в России

Зима 2019-2020 года стала одной из самых тёплых во многих регионах России. Из-за этого выпало малое количество снега. Однако это, по словам экспертов, не должно повлиять на качество посевов и объёмы урожая. Недостаток влаги могут компенсировать весенние и летние осадки. Также было посеяно рекордное количество озимых.

«Здесь важнее весенние и летние осадки… эта недообеспеченность (прим. влагой) уже не так критична по основной части территории (прим. России)», — заявил генеральный директор аналитического агентства «ПроЗерно».

Стоит отметить, что пока эксперты прогнозируют урожай 2020 выше прошлогоднего.