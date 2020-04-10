Эксперты проверили сканеры отпечатков пальцев в современных ноутбуках и смартфонах на надёжность

Экспериментами занимались специалисты Cisco Talos Security Group. Тестирование длилось несколько месяцев. В эксперименте участвовали несколько смартфонов и ноутбуков разных производителей, один планшет — iPad, «умный» дверной замок и две USB-флешки.

Специалисты проверили три способа подделать отпечаток пальца. Первый — это когда надо прислонить палец человека к мягкому материалу. Его можно использовать, если владелец устройства пьян или находится без сознания. Второй способ — это применение скана отпечатков из базы данных. Третий — снятие отпечатков с предметов, например, бокалов.

Как показал опыт, примерно в 80% попыток смартфоны, планшет, MacBook и «умный» замок можно разблокировать с помощью копии отпечатка пальца.