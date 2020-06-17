Эксперты проверили, спасёт ли от перестрелки укрытие за машиной

Эксперимент провели специалисты концерна «Калашников». Использовали охотничьи ружья и винтовки, а также автоматы. Сначала для защиты от обстрела взяли Москвич-412.

Его пытались прострелить АК-203 с различными патронами, пулемётом и гранатомётом. Конечно, с применением последнего автомобиль уничтожили. А вот стрелковое оружие смогло пробить только багажник и переднюю дверь. Колёса и двигатель могут спасти при перестрелке.