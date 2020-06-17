Эксперты проверили, спасёт ли от перестрелки укрытие за машиной
Эксперимент провели специалисты концерна «Калашников». Использовали охотничьи ружья и винтовки, а также автоматы. Сначала для защиты от обстрела взяли Москвич-412.
Его пытались прострелить АК-203 с различными патронами, пулемётом и гранатомётом. Конечно, с применением последнего автомобиль уничтожили. А вот стрелковое оружие смогло пробить только багажник и переднюю дверь. Колёса и двигатель могут спасти при перестрелке.
Затем для эксперимента взяли старую LADA-21099. На прочность у неё проверяли отсек двигателя, переднюю дверь и багажник. Мощность патронов постепенно повышалась. Например, пуля 20-го калибра из гладкоствольного ружья смогла пробить навылет багажник. То есть прятаться за ним небезопасно. Более мощные виды стрелкового оружия почти во всех случаях пробивали насквозь и обе передние двери машины. Зато отсек двигателя смог остановить все пули.