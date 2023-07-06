Эксперты раскритиковали британский закон о безопасности в Интернете

В открытом письме эксперты подчеркнули риски, которые законопроект представляет для основных технологий безопасности, защищающих цифровые коммуникации. Они повторили опасения, уже высказанные службами обмена зашифрованными сообщениями, такими как WhatsApp и Signal, которые пригрозили уйти с рынка или согласиться быть заблокированными властями Великобритании вместо того, чтобы поставить под угрозу безопасность пользователей.

Ученые, включая профессоров из престижных университетов, таких как Оксфорд и Кембридж, подчеркнули необходимость устранения недопонимания в отношении взаимодействия законопроекта с технологиями обеспечения конфиденциальности и безопасности.