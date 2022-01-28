Эксперты раскритиковали новую лёгкую штурмовую машину США

Внедорожник ISV создавался для американской пехоты. Эксперты заявили, что сейчас машина слишком мала для перевозки бойцов и грузов. А во время тестирования на военных полигонах США стрелковая рота на ISV не смогла эффективно скрыться от условного противника. В большинстве случаев она попадала в засады. Дело в том, что передвижение на машине по пересечённой и лесистой местности требовало снижения скорости.

Всё это может приводить к высоким потерям среди военных. Журналисты уже отметили, что новая ISV — «бесполезная конструкция из металла».