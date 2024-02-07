Эксперты раскритиковали новый VR-шлем Apple Vision Pro

Но есть и преимущества:

Новые впечатления: шлем позволяет смотреть фильмы, играть в игры и общаться в совершенно новом формате.

Передовые технологии: трекинг глаз и рук, точный ввод информации.

Задел на будущее: Apple Vision Pro — это первый шаг к созданию полноценной метавселенной.

Эксперты сходятся во мнении, что Vision Pro — это продукт первого поколения, который имеет свои недостатки. Однако он демонстрирует большой потенциал и может стать революционным устройством.

И не забывайте, что со временем цена гарнитуры будет снижаться, а функциональность — расширяться.

Стоит ли покупать Vision Pro сейчас? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей и возможностей. Если вы хотите получить доступ к передовым технологиям и готовы мириться с недостатками, то Vision Pro может стать для вас интересным приобретением. Однако если вы ищете универсальное устройство, которое уже сейчас может полностью заменить смартфон и компьютер, то лучше подождать выхода более доработанных версий.