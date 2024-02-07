Эксперты раскритиковали новый VR-шлем Apple Vision Pro

Эксперты раскритиковали новый VR-шлем Apple Vision ProТому есть причины
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В США гарнитура стоит $ 3,5 тыс., в России — более 600 тыс. руб. Официальные поставки в Россию не ожидаются, поэтому купить устройство можно будет только через «серых» ритейлеров.
Недостатки? Достаточно.
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Неудобная конструкция: гарнитура громоздкая, в ней может потеть голова и уставать зрение.
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Недоработанный аватар: выглядит неестественно и анимируется не плавно.
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Необходимость использовать ноутбук: автономной работы гарнитуре хватает ненадолго.
Ограниченная функциональность в России: из-за отсутствия официальных поставок могут возникнуть сложности с оплатой и установкой приложений.
Не очень удобно сейчас работать в этой гарнитуре, потому что физически это горнолыжные очки большого размера, в которых потеет голова, устает зрение, и, в принципе, без ноутбука это недостаточно производительно, а с ноутбуком это не адаптировано под виртуальную реальность.
Но есть и преимущества:
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Новые впечатления: шлем позволяет смотреть фильмы, играть в игры и общаться в совершенно новом формате.
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Передовые технологии: трекинг глаз и рук, точный ввод информации.
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Задел на будущее: Apple Vision Pro — это первый шаг к созданию полноценной метавселенной.
Эксперты сходятся во мнении, что Vision Pro — это продукт первого поколения, который имеет свои недостатки. Однако он демонстрирует большой потенциал и может стать революционным устройством.
И не забывайте, что со временем цена гарнитуры будет снижаться, а функциональность — расширяться.
Стоит ли покупать Vision Pro сейчас? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей и возможностей. Если вы хотите получить доступ к передовым технологиям и готовы мириться с недостатками, то Vision Pro может стать для вас интересным приобретением. Однако если вы ищете универсальное устройство, которое уже сейчас может полностью заменить смартфон и компьютер, то лучше подождать выхода более доработанных версий.