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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 19:42
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Эксперты раскритиковали новый VR-шлем Apple Vision Pro

Тому есть причины
Apple Vision Pro — долгожданная гарнитура смешанной реальности от Apple — уже в руках первых пользователей, в том числе из России. Но оправдана ли ее высокая цена? Разбирается «Коммерсантъ».
Эксперты раскритиковали новый VR-шлем Apple Vision Pro

© Apple

В США гарнитура стоит $ 3,5 тыс., в России — более 600 тыс. руб. Официальные поставки в Россию не ожидаются, поэтому купить устройство можно будет только через «серых» ритейлеров.

Недостатки? Достаточно.

  • Неудобная конструкция: гарнитура громоздкая, в ней может потеть голова и уставать зрение.

  • Недоработанный аватар: выглядит неестественно и анимируется не плавно.

  • Необходимость использовать ноутбук: автономной работы гарнитуре хватает ненадолго.

Ограниченная функциональность в России: из-за отсутствия официальных поставок могут возникнуть сложности с оплатой и установкой приложений.

Не очень удобно сейчас работать в этой гарнитуре, потому что физически это горнолыжные очки большого размера, в которых потеет голова, устает зрение, и, в принципе, без ноутбука это недостаточно производительно, а с ноутбуком это не адаптировано под виртуальную реальность.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Но есть и преимущества:

  • Новые впечатления: шлем позволяет смотреть фильмы, играть в игры и общаться в совершенно новом формате.

  • Передовые технологии: трекинг глаз и рук, точный ввод информации.

  • Задел на будущее: Apple Vision Pro — это первый шаг к созданию полноценной метавселенной.

Эксперты сходятся во мнении, что Vision Pro — это продукт первого поколения, который имеет свои недостатки. Однако он демонстрирует большой потенциал и может стать революционным устройством.

И не забывайте, что со временем цена гарнитуры будет снижаться, а функциональность — расширяться.

Стоит ли покупать Vision Pro сейчас? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей и возможностей. Если вы хотите получить доступ к передовым технологиям и готовы мириться с недостатками, то Vision Pro может стать для вас интересным приобретением. Однако если вы ищете универсальное устройство, которое уже сейчас может полностью заменить смартфон и компьютер, то лучше подождать выхода более доработанных версий.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vision Pro
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#Apple
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#мнение