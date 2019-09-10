Эксперты раскрыли огромный минус платежей через QR-коды в России

Издание «Ведомости» написало, что в Системе быстрых платежей (СБП) не предусмотрен возврат денег клиентам за товар, который был оплачен по QR-коду. То есть, если вы вдруг купите какую-нибудь вещь и обнаружите в ней дефекты, магазин не сможет вам вернуть за неё деньги. Даже наличными.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» объяснил, что это связано с российским законодательством, а не с техническими возможностями системы. Вице-президент ВТБ уже предупреждает, что отсутствие опции возвращения деньги сильно усложнит работу с СБП. А центробанку потребуется потратить дополнительные средства, чтобы реализовать эту услугу другими способами.

Как Банк России всё-таки будет решать эту проблему, пока непонятно.