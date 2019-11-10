Эксперты раскрыли опасность моющих средств

Как рассказал профессор кафедры органической химии в МГУ, на упаковке чистящего средства обязательно должен быть указан его состав. Именно его стоит изучить перед покупкой. Эксперт посоветовал избегать средств с хлорорганическими соединениями, алкилбензолсульфонатами и этоксилированными алкилфенолами. Стоит помнить, что производители довольно часто маскируют эти соединения. Вместо хлорорганики могут написать «биологически активные добавки», вместо алкилбензолсульфонатов — «неорганические поверхностно-активные вещества» или «ионогенные», а вместо этоксилированных алкилфенолов — «органические неионогенные вещества».

Эксперт из Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева также добавила, что на упаковках должны быть указаны меры безопасности при использовании средства. Она посоветовала убираться в перчатках, предохранять глаза, кожу и дыхательные пути, а аллергикам порекомендовала перейти на жидкие продукты вместо порошковых.