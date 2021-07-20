Эксперты раскрыли пользу от использования смайликов в онлайн-переписке

По его словам, их использование способно наладить более глубокий контакт между собеседниками. Так, например, из-за более эмоциональной реакции на образы, люди лучше «считывают» тон голоса, жесты и реакции со смайликов, говорится в сообщении.

Вместе с тем эмодзи способны добавить дополнительные положительные эмоции в «серое» общение в сети.

Свежее исследование Adobe также показало, что более 50% из числа опрошенных чувствуют себя гораздо комфортнее в переписках, в которых используются смайлики. Такое же число людей заявили, что их использование позитивно сказывается и на ментальном здоровье.