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Эксперты раскрыли правду о причинах появления «пивного живота»

Само по себе пиво не опасно для фигуры
Эксперты пивной отрасли рассказали журналистам, что само по себе пиво способствует ожирению не больше, чем яблочный сок. Распространённое мнение о вреде напитка для фигуры ошибочно.

По словам экспертов, «пивной живот» появляется из-за того, какой эффект оказывает данный напиток на аппетит человека. Специфическая горечь пива, которая вызвана горькими веществами хмеля и дубильными компонентами хмеля и оболочки солода, способствует разжиганию аппетита у человека. Поэтому он съедает больше закуски, чем нужно. Чтобы не набирать вес, необходимо контролировать этот процесс. И если пить пиво с малым количеством закуски или вообще без неё, то бояться ожирения не стоит.

Эксперты также рассказали, какие закуски лучше всего подходят к определённым сортам пива. Со светлым терпким пивом, например, хорошо сочетается сыр Гауда, а с тёмным, в частности, стаутом, — шоколад со вкусом чили.

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