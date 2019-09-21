Эксперты раскрыли правду о причинах появления «пивного живота»

По словам экспертов, «пивной живот» появляется из-за того, какой эффект оказывает данный напиток на аппетит человека. Специфическая горечь пива, которая вызвана горькими веществами хмеля и дубильными компонентами хмеля и оболочки солода, способствует разжиганию аппетита у человека. Поэтому он съедает больше закуски, чем нужно. Чтобы не набирать вес, необходимо контролировать этот процесс. И если пить пиво с малым количеством закуски или вообще без неё, то бояться ожирения не стоит.

Эксперты также рассказали, какие закуски лучше всего подходят к определённым сортам пива. Со светлым терпким пивом, например, хорошо сочетается сыр Гауда, а с тёмным, в частности, стаутом, — шоколад со вкусом чили.