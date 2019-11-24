Эксперты рассказали, что чувствует человек в коме

Он объяснил, что с медицинской точки зрения кома не может длиться дольше четырёх недель. Существует три возможных сценария, чем закончится для человека пребывание в таком состоянии. Пациент либо придёт в сознание, либо останется в вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания, либо умрёт.

Если человек находится в вегетативном состоянии от 3-6 месяцев до года, то можно считать, что он уже никогда из него не выйдет. «За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь», — рассказал эксперт.

Также журналисты упомянули об исследовании учёных, в котором утверждается, что от 30% до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.