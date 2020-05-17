Эксперты рассказали, что Huawei не спасут от давления США даже китайские производители процессоров

Ограничения США точно распространяются на тайваньскую TSMC, которая использует оборудование и технологии американского происхождения. Вероятнее всего, в дальнейшем она не сможет сотрудничать с Huawei, так как не получит соответствующую лицензию.

СМИ уже писали, что в качестве альтернативы Huawei может вести дела с китайской SMIC. Сообщалось, что некоторые мобильные процессоры HiSilicon уже производятся SMIC по передовому для китайского производителя 14-нм техпроцессу. Однако полностью потребности Huawei SMIC удовлетворить не сможет.

Да и, как пишет издание Nikkei Asian Review, SMIC тоже использует оборудование и ПО поставщиков из США. То есть запрет может распространяться и на эту компанию.