Наука и технологии
Сегодня 19:22
Эксперты рассказали, что Huawei не спасут от давления США даже китайские производители процессоров
Huawei может остаться без продвинутых чипов
США недавно усложнили ведение бизнеса для Huawei новыми экспортными ограничениями. Даже компании из других стран не смогут поставлять китайцам чипы без разрешения американцев. Теперь эксперты рассказали, что Huawei не спасут от давления США даже китайские производители процессоров.
Ограничения США точно распространяются на тайваньскую TSMC, которая использует оборудование и технологии американского происхождения. Вероятнее всего, в дальнейшем она не сможет сотрудничать с Huawei, так как не получит соответствующую лицензию.
СМИ уже писали, что в качестве альтернативы Huawei может вести дела с китайской SMIC. Сообщалось, что некоторые мобильные процессоры HiSilicon уже производятся SMIC по передовому для китайского производителя 14-нм техпроцессу. Однако полностью потребности Huawei SMIC удовлетворить не сможет.
Да и, как пишет издание Nikkei Asian Review, SMIC тоже использует оборудование и ПО поставщиков из США. То есть запрет может распространяться и на эту компанию.