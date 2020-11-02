Эксперты рассказали, что надёжнее — сложный пароль или подтверждение кодом из SMS

Эксперты в пресс-релизе отметили, что это две основные техники борьбы со взломами аккаунтов. По-настоящему сложный пароль, по их словам, должен быть длинным, включать в себя строчные, заглавные буквы, цифры и специальные символы, а также не быть связанным с какой-то информацией. Пример хорошего пароля — «Ad34NSSnaxbsdkSJX552)_hGG5». Проблема в том, что такие пароли сложно запомнить. Можно, конечно, пользоваться менеджером паролей, но и его могут взломать.

По мнению экспертов, двухфакторная аутентификация решает многие проблемы. Если она включена, можно использовать даже простой пароль. Генеральный директор Falcongaze считает, что применять двухфакторную аутентификацию необходимо.