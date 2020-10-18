Эксперты рассказали, как безопасно пользоваться расширениями для браузера

Наиболее популярными расширениями для браузера являются блокировщики рекламы и программы для скачивания музыки из социальных сетей. Именно эти расширения в основном и подделывают мошенники. Фальшивые программы могут украсть персональные данные пользователя и информацию по банковским картам. В Check Point Software Technologies добавили, что зловредное расширение может спровоцировать и утечку корпоративной информации.

Ещё существуют плагины, которые могут изменять отображения информации в браузере. Например, при поиске товара они будут выдавать фальшивые магазины для его покупки.

В Роскачестве пояснили, что даже оригинальные блокировщики рекламы требуют те же права доступа, что и поддельные. К сожалению, в магазинах расширений для браузеров чаще всего нет галочки верификации разработчика. Однако там обычно указан сайт-источник плагина. Его необходимо сверить с официальным сайтом разработчика. Эксперт советует не скачивать расширение, если ссылка ведёт на подозрительный сайт или же разработчиком указана непонятная фирма. Также специалист порекомендовал обращать внимание на пользовательскую оценку плагина и на количество загрузок. Если их менее миллиона, то лучше плагин не скачивать.