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Эксперты рассказали, как Россия защищает побережье

Какова тактика БРК
Польские военные обозреватели рассказали, что Россия практически полностью прикрыла свои морские границы береговыми ударными комплексами.
Эксперты рассказали, как Россия защищает побережье

По их информации, показатель современного оборудования тут достигает 96%. Оставшиеся 4% приходятся на введённый в строй в 1972 году БРК «Утёс».

В целом, поляки считают, что всё побережье России надёжно защищено ракетными бригадами. Отмечается, что все российские мобильные подразделения береговой обороны перевооружились на новые комплексы «Бал» с ракетами Х-35 «Уран» и «Бастион» с ракетами П-800 «Оникс». При этом Россия не намерена останавливаться.

Обозреватели указали, что Россия может оперативно перебросить БРК при подходе вымпелов НАТО и обстрелять их. Сейчас тактика такая: сначала наносят удар БРК «Бастионы» по надводным целям при их подходе на расстояние около 300 км от побережья. Если корабли приближаются на дистанцию в 150 км, начинают использовать БРК «Бал».

Источник: Военное обозрение
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