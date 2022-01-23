Эксперты рассказали, как Россия защищает побережье

По их информации, показатель современного оборудования тут достигает 96%. Оставшиеся 4% приходятся на введённый в строй в 1972 году БРК «Утёс».

В целом, поляки считают, что всё побережье России надёжно защищено ракетными бригадами. Отмечается, что все российские мобильные подразделения береговой обороны перевооружились на новые комплексы «Бал» с ракетами Х-35 «Уран» и «Бастион» с ракетами П-800 «Оникс». При этом Россия не намерена останавливаться.

Обозреватели указали, что Россия может оперативно перебросить БРК при подходе вымпелов НАТО и обстрелять их. Сейчас тактика такая: сначала наносят удар БРК «Бастионы» по надводным целям при их подходе на расстояние около 300 км от побережья. Если корабли приближаются на дистанцию в 150 км, начинают использовать БРК «Бал».