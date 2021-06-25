Эксперты рассказали, как защитить смартфоны в жару

Наука и технологии
Сегодня в 21:27
Эксперты рассказали, как защитить смартфоны в жаруЕсть несколько простых правил
Высокая температура воздуха может быть опасна для гаджетов. Она способна снизить ёмкость и срок службы аккумуляторов. Инженеры «СберСервиса» дали советы по защите девайсов от жары.
Эксперты порекомендовали не оставлять гаджеты под прямыми солнечными лучами. В самих смартфонах стоит установить режим автоматической яркости экрана, а также ограничить количество одновременно запущенных приложений. Это снизит нагрузку на аккумулятор.
Если устройство вдруг само перешло в аварийный режим из-за жары, нужно его оставить в тени и подождать. Класть смартфон в холодильник нельзя. При нагреве гаджета следует положить его в тень, снять с него чехол и перевести устройство в режим полёта.
Также инженеры не советуют пользоваться беспроводной зарядкой.