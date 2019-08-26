Эксперты рассказали, какие животные способны поумнеть до уровня человека

Психолог из Университета Вандербильта заметил, что это достаточно сложный вопрос. Ведь всё зависит от того, как мы определяем «интеллект». Если говорить о количестве нейронов коры больших полушарий, то по этому показателю людям больше всего близки гориллы и орангутаны. Однако продолжительность их жизни намного короче человеческой, а их «общества» не так сложно устроены.

Биолог из Государственного университета Монклера напомнил о шимпанзе. Они так же, как и человек обладают самосознанием, могут мыслить абстрактно и создают сообщества.

Автор книги «Эволюция человека» заявил, что для развития интеллекта как у человека, животные должны столкнуться с похожими эволюционными обстоятельствами. По его мнению, шансы действительно есть у обезьян (а ещё у слонов). Но они, скорее всего, вымрут прежде, чем разовьются. В целом же, эксперт делает ставку на дельфинов.