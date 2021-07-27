Эксперты рассказали, кто победит в схватке истребителей Су-75 и F-35

С «Комсомольской правдой» беседовал в том числе бывший конструктор ОКБ «Сухой», кандидат технических наук Вадим Лукашевич. Он отметил, что Су-75 — не копия F-35, а принципиально другая машина.

Оба этих самолёта относятся примерно к одному классу и весовой категории. Лётчик-испытатель Анатолий Кнышев сообщил, что у российского истребителя в отличие от американского во главу угла поставлена сверхманёвренность. Это даёт Checkmate преимущество в воздушном бою. Также, по мнению лётчика, радиолокационная станция F-35 заметит российский самолёт позже. «То есть, срабатывает железное правило: "Первым увидел — первым сбил"», — пишет «КП». В целом, специалист считает, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения лётчика.

Другой лётчик-испытатель, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев заявил, что в бою Су-75 всё же «завалит» F-35.