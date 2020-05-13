Эксперты рассказали о грядущих погодных аномалиях этим летом

Об этом всём поведала группа экспертов, которая составила специальный бюллетень для Всемирной метеорологической организации (ВМО). Специалисты сравнили результаты моделирования с нормальными тенденциями касательно климата. В итоге эксперты заявили, что на большей части планеты летом температура поверхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений. В некоторых регионах выпадет слишком много осадков. А в других — наоборот недостаточно. Последнее касается почти всей Южной Америки и Африки, а также полуострова Индостан.

Кроме того, в тропических широтах Мирового океана ожидается аномальный рост температуры воды. Из-за этого есть вероятность усиления тропических циклонов.