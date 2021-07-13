Эксперты рассказали о хакерской программе для слежки и взлома любого пользователя интернета

Специалисты рассказали, что нововведения также скрывают передачу данных между TrickBot и командным сервером киберпреступников. Из-за этого будет сложно обнаружить активность злоумышленников.

Кроме того, TrickBot начал использовать новую версию модуля «vncDll» для атак на высокопоставленных лиц.

В целом, специалисты говорят, что несмотря на попытки Microsoft и Киберкомандования США бороться с TrickBot, нет никаких признаков скорого исчезновения вредоноса.

Напомним, изначально основной функцией Trickbot была кража банковских реквизитов и других учётных данных, но операторы расширили его возможности. Впервые о Trickbot услышали в 2016 году.