Эксперты рассказали о полностью электронном найме на работу в России уже через пять лет

Эксперт отметила, что уже сейчас компьютерные программы помогают облегчить различные рабочие процессы. Например, онлайн-маркетплейсы и витрины с вакансиями ускоряют найм сотрудников. К тому же активно разрабатываются нейросети для поиска кандидатов.

По словам Анастасии, в будущем все сервисы могут стать одной программой для оптимизации и автоматизации всех процессов трудовых отношений. Однако надо учитывать, что сфера занятости в стране всерьёз регулируется государством. И на то, что государство сделает шаг вперёд, надежда есть.

Анастасия говорит, что в будущем своё место найдёт API — софт, который будет легко встраиваться и объединять разные сервисы в единую систему. При таком подходе простые пользователи смогут получить удобный электронный инструмент для поиска работы, где можно будет принять предложение и даже подписать договор. Также программа позволит работнику следить за своими задачами, выстраивать график, подавать заявления на отпуск или больничный, получать необходимые справки и контролировать поступления заработной платы.