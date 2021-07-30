Эксперты рассказали о полностью электронном найме на работу в России уже через пять лет

Эксперты рассказали о полностью электронном найме на работу в России уже через пять летЭто будет удобно всем
Эксперт отметила, что уже сейчас компьютерные программы помогают облегчить различные рабочие процессы. Например, онлайн-маркетплейсы и витрины с вакансиями ускоряют найм сотрудников. К тому же активно разрабатываются нейросети для поиска кандидатов.
По словам Анастасии, в будущем все сервисы могут стать одной программой для оптимизации и автоматизации всех процессов трудовых отношений. Однако надо учитывать, что сфера занятости в стране всерьёз регулируется государством. И на то, что государство сделает шаг вперёд, надежда есть.
Анастасия говорит, что в будущем своё место найдёт API — софт, который будет легко встраиваться и объединять разные сервисы в единую систему. При таком подходе простые пользователи смогут получить удобный электронный инструмент для поиска работы, где можно будет принять предложение и даже подписать договор. Также программа позволит работнику следить за своими задачами, выстраивать график, подавать заявления на отпуск или больничный, получать необходимые справки и контролировать поступления заработной платы.
А в будущем к системе могли бы подключиться банки и финтех стартапы и не только в качестве платёжных агентов, но и для интеграции, например решений, позволяющий получать зарплату хоть каждый день, а не два раза в месяц... Сбудется ли этот прогноз зависит от многих факторов. Но уже сейчас заметно, что многие участники рынка идут к прекрасному цифровому будущему, инвестируя в собственный софт и прокачивая технологии.