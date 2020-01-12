Эксперты рассказали о пользе спорта в борьбе со старческим слабоумием

”Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни”, - указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Благодаря способности физических упражнений стимулировать способность мозга сохранять старые нейронные связи и формировать новые, спорт также может нивелировать и другие типы деменции. Также отмечается, что во время занятий растет количество химических веществ, отвечающих за защиту мозга.

Так, пожилым людям необходимо тратить на физические занятия средней интенсивности как минимум 150 минут в неделю или же минимум 75 минут в неделю на занятия с высокой интенсивностью.