Эксперты рассказали о поставках украинского топлива для саудовских баллистических ракет

Как пишет «Военное обозрение», Саудовская Аравия наладила выпуск баллистических ракет на твёрдом топливе. Специалисты узнали это по снимкам из космоса. На них запечатлён котлован для сжигания избыточного твёрдого топлива на заводе по производству ракет «Аль-Давадми». Эксперты пишут, что это может указывать на начало производства твёрдотопливных двигателей Саудовской Аравией.

Считается, что топливо стране может поставлять Украина, а именно Павлоградский химический завод. Он получает финансирование от Эр-Рияда в рамках проекта создания баллистической ракеты малой дальности «Гром-2». Эта система, как отмечают эксперты, напоминает российскую ОТР «Искандер».