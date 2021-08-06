Эксперты рассказали о принципе работы межпланетного интернета

Наука и технологии
Сегодня в 16:26
Эксперты рассказали о принципе работы межпланетного интернетаОна основана на использовании особого протокола DTN
Компания Selectel поделилась информацией о межпланетной сети. С помощью неё происходит коммуникация между спутниками и центрами управления на Земле.
Межпланетная сеть DTN (переводится как “сеть, устойчивая к разрывам) - разработка, над которой начали трудиться ещё в 1998 году. Эта технология задумывалась для передачи информации между несколькими непостоянными источниками.
По словам экспертов, такая сеть хранит данные ровно до того момента, как появится другой активный узел. Это делает передачу информации быстрой. DTN может понадобиться и в тех случаях, если на местности невозможно использовать другие способы коммуникации: при работе геологов, военных и пр.
Уже в ближайшее время подобная технология позволит создать сеть, благодаря которой на Землю будут поступать данные о ситуации на Луне. В этом помогут сервисы от LunaNet. В дальнейшем такая сеть может появиться и на Марсе.