Эксперты рассказали о принципе работы межпланетного интернета

Межпланетная сеть DTN (переводится как “сеть, устойчивая к разрывам) - разработка, над которой начали трудиться ещё в 1998 году. Эта технология задумывалась для передачи информации между несколькими непостоянными источниками.

По словам экспертов, такая сеть хранит данные ровно до того момента, как появится другой активный узел. Это делает передачу информации быстрой. DTN может понадобиться и в тех случаях, если на местности невозможно использовать другие способы коммуникации: при работе геологов, военных и пр.