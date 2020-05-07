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Эксперты рассказали о простом методе узнать пароль знакомого человека
Люди довольно предсказуемы
Эксперты рассказали о простом методе узнать пароль знакомого человека. К сожалению, люди часто предсказуемы в выборе защитной комбинации для аккаунта.
Как пишет «Лента.ру», специалисты компании ID Agent проверили более двух миллиардов паролей, доступных в даркнете. Они пришли к выводу, что узнать пароль знакомого человека часто можно, если быть в курсе его увлечений и интересов.
Дело в том, что среди популярных паролей часто встречаются виды спорта и названия команд. Нередко комбинации состоят из одного слова: например, футбол или хоккей. Также часто люди используют имена популярных персонажей мультфильмов и кино.
Порой люди добавляют к словам в пароле сочетания цифра. Но и за ними часто стоят названия музыкальных групп или альбомов, например Blink 182. Кроме того, люди любят создавать пароли на основе собственного имени.