Эксперты рассказали о простом методе узнать пароль знакомого человека

Как пишет «Лента.ру», специалисты компании ID Agent проверили более двух миллиардов паролей, доступных в даркнете. Они пришли к выводу, что узнать пароль знакомого человека часто можно, если быть в курсе его увлечений и интересов.

Дело в том, что среди популярных паролей часто встречаются виды спорта и названия команд. Нередко комбинации состоят из одного слова: например, футбол или хоккей. Также часто люди используют имена популярных персонажей мультфильмов и кино.

Порой люди добавляют к словам в пароле сочетания цифра. Но и за ними часто стоят названия музыкальных групп или альбомов, например Blink 182. Кроме того, люди любят создавать пароли на основе собственного имени.