Эксперт рассказал о росте зависимости человека от технологий до 2100 года

Сообщается, что в основе прогноза эксперта — анализ отчётов крупных международных организаций, статей в топовых научных изданиях, мнений авторитетных футурологов и специалистов в области прогнозирования.

Период с 2020 по 2025 годы эксперт назвал «Человек улучшающийся». Ключевыми его тенденциями становятся распространение принципов здорового образа жизни, «развитие интернета всего», мода на биохакинг.

С 2025 по 2030 годы начинается этап «Человек подключенный». Активно распространяются нейроинтерфейсы. Почти каждый житель Земли будет иметь имплант или носимое устройство (датчик).

2030-2035 годы — это «Человек долгоживущий». Благодаря достижениям медицины и науки люди начинают жить до 120 лет. В период с 2035 по 2040 годы («Человек неработающий») начинается освоение квантовых компьютеров, ключевые секторы экономики становятся полностью цифровыми и роботизированными, а люди начинают получать безусловный базовый доход.

2040-2050 годы («Человек улучшенный») характеризуется цифровым бессмертием, а уровень технологий становится настолько сложен, что человек не может его осознать.

До 2060 года эксперт прогнозирует появление коллективного разума, добровольно объединяющего мозг нескольких людей. До 2070 — начало эры масштабных генетических экспериментов над человеком, до 2080 — конец платным энергии, транспорту, еде, технологиям и знаниям.

С 2080 по 2090 годы («Человек первозданный») людьми овладеет идея восстановления «исходного» состояния планеты. А к 2100 году мысль человека станет основной управляющей силой на Земле. В итоге люди срастутся с компьютером и киберфизической природой так глубоко, что практически полностью перейдут в цифровой мир.