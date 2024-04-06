Эксперты рассказали о скрытых энергетических издержках ИИ

Последние исследования показывают тревожную статистику энергозатрат, связанных с операциями ИИ. Возьмем, к примеру, такие сервисы генерации изображений, как Midjourney и Dall-E. Эти платформы, работающие на современных графических процессорах, таких как Nvidia A100, потребляют значительное количество энергии. При примерно 2,5 миллионах ежедневных активных пользователей такие сервисы, как Midjourney, потенциально могут тратить более 120 000 мегаватт-часов в день. Этого количества энергии хватило бы для питания более 100 000 домов в течение месяца.

Подобные открытия заставляют нас задуматься о нашем цифровом следе и ответственности, которую влечет за собой разработка ИИ. Люди, считает обозреватель, должны выступать за устойчивые методы внедрения ИИ. Начиная с оптимизации алгоритмов и заканчивая сокращением вычислительных затрат, существуют различные способы минимизации потребления энергии.