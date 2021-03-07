Эксперты рассказали о «войне микросхем» между США и Китаем

Эксперты отметили, что решение США может замедлить рост китайской экономики и нанести ущерб программе создания и распространения сетей 5G. Специалисты говорят, что ущерб может достигнуть $200 млрд.

Как пишет «Военное обозрение», пока эксперты не знают, как быстро Китай сможет заместить американские микросхемы своими. К тому же в Китае уже приостановилась работа завода по производству микросхем в Ухане «из-за проблем технологического плана».

Журналисты считают, что США начали «войну микросхем», чтобы ответить на попытки Китая заблокировать поставки редкоземельных металлов в страну.