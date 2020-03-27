Эксперты рассказали о возможности взломать каждый десятый компьютер для удалённой работы

К такому выводу специалисты Positive Technologies пришли на основе анализа данных экспертного центра безопасности, который занимается обнаружением кибератак и их расследованием.

В компании рассказали, что количество сетевых узлов, доступных по протоколу удалённого рабочего стола (RDP) в России выросло на 9% с конца февраля. Более 10% таких ресурсов имеют уязвимость. Речь идёт об ошибке безопасности BlueKeep (CVE-2019-0708). С её помощью злоумышленник может получить полный контроль над компьютером под управлением Windows (Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2).

Взломщику достаточно отправить специальный запрос к уязвимым службам удалённого рабочего стола (RDS).

«Независимо от выбранного типа удалённого подключения разумно обеспечить удалённый доступ через специальный шлюз. Для RDP-подключений это Remote Desktop Gateway (RDG), для VPN — VPN Gateway. Удалённое подключение напрямую к рабочему месту использовать не рекомендуется», — пишут эксперты.