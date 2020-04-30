Эксперты рассказали о вытеснении Украины Китаем с рынка бронетанковой техники

Согласно информации издания, Пакистан закупит 300 таких машин. Сумма контракта составляет $860 млн. Отмечается, что уже оплачено изготовление 186 танков. Техники в совокупности хватит, чтобы перевооружить несколько танковых бригад.

Как считают военные эксперты, эту сделку можно считать тревожным звонком для украинского военно-промышленного комплекса. Проблема в том, что из Харькова в Пакистан поставляют моторно-трансмиссионные установки с двигателем 6ТД-2 для танков Al-Khalid. При этом украинский мотор по мощности уступает китайскому.

Кроме того, данную модель хотят модернизировать, и есть вероятность, что по силовому агрегату Al-Khalid II унифицируют с VT-4. То есть Украине останется роль поставщика запчастей только для небольшой части техники, а это снизит доход от экспорта.