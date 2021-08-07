Эксперты рассказали об эффективном способе запоминать иностранные слова

Автор материала выделяет несколько видов памяти у человека: сенсорная, кратковременная, рабочая и долгосрочная. Первые три позволяют запомнить что-либо на небольшой период (до нескольких суток), а вот в последней информация может храниться годами, иногда даже всю жизнь.

Хотя сейчас и существует множество способов изучения иностранного языка (они базируются, например, на повторении и заучивании слов, запоминании языковых правил или разговорной практике), педагоги нового курса по английскому языку, как сообщает Skillbox, опираются на другую методику. В её основе - ассоциативное и телесное запоминание.