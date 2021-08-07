Эксперты рассказали об эффективном способе запоминать иностранные слова

Эксперты рассказали об эффективном способе запоминать иностранные словаА также о краткосрочной и долгосрочной памяти
Автор материала выделяет несколько видов памяти у человека: сенсорная, кратковременная, рабочая и долгосрочная. Первые три позволяют запомнить что-либо на небольшой период (до нескольких суток), а вот в последней информация может храниться годами, иногда даже всю жизнь.
Хотя сейчас и существует множество способов изучения иностранного языка (они базируются, например, на повторении и заучивании слов, запоминании языковых правил или разговорной практике), педагоги нового курса по английскому языку, как сообщает Skillbox, опираются на другую методику. В её основе - ассоциативное и телесное запоминание.
Для того чтобы как можно лучше закрепить в памяти слова, предлагается их переводить с русского на английский, применять специальные прагмалингвистические формулы (которые выражают в языке желания, долженствования и т.п.), а также обращать внимание на положение языка (артикуляцию) при произношении фраз. Эксперты Skillbox уверены, что всё это и обращение к ассоциациям при освоении лексики поможет избежать многих проблем.