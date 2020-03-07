Эксперты рассказали об опасности взлома более миллиарда Android-смартфонов

В список входят устройства со старыми версиями программного обеспечения, которые не получают обновление безопасности. Это смартфоны под управлением Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010).

Эксперты сообщили, что такие устройства имеют известные уязвимости — Stagefright и Bluefrag. Кроме того, они подвержены атакам вируса под названием «Джокер».

Исследователи отметили, что программное обеспечение стоит обновить, а если это невозможно, то избежать проблем можно только со сменой устройства.

Напомним, сегодня стало известно, что в прошлом году Android являлась операционной системой с самым большим количеством уязвимостей.