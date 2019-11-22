Эксперты рассказали, обоснована ли критика Дурова в сторону WhatsApp

Основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц считает, что слова Павла может расценивать как некое шоу и пиар-ход. Он напомнил, что Дуров вообще-то сам глава мессенджера, и потому всё выглядит, как простая конкурентная борьба.

Тем не менее эксперт отметил, что риск утечки данных из мессенджеров есть. Но он касается не только WhatsApp.

«Кто мне, как обывателю, даст гарантию, что Telegram — не “шпионский” мессенджер? Чем можно подтвердить такую гарантию? Словами “посмотрите в мои честные голубые глаза”?», — заявил Лившиц.

По его мнению, решать проблему утечки нужно на глобальном уровне.

С заявлением Лившица о попытке конкурентной борьбы согласен и другой эксперт, руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. Впрочем он признаёт проблемы WhatsApp.

«...правда в словах об уязвимости WhatsApp вполне может иметь место быть, тем более, что их обнаружение происходит с завидной регулярностью», — отметил эксперт.

Он напомнил, что мессенджером владеет компания Facebook, руководитель которой Марк Цукерберг. А у того в последнее время большие проблемы с властью. Кроме того, не стоит забывать о скандалах с продажей данных пользователей Facebook сторонним организациям, в том числе для политических целей. Поэтому вполне можно допускать сотрудничество со спецслужбами.

Максименко уверен, что те, кто не хочет допустить утечки личных данных, должны следовать «цифровой гигиене» и правильно выстроить настройки используемых сервисов.