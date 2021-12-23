Эксперты рассказали, опасно ли разогревать еду в микроволновке

Эксперты отметили, что мнения на этот счёт расходятся. Кто-то говорит, будто после микроволновки теряется ценность продуктов, кто-то утверждает, что продукты наоборот легче усваиваются.

Диетологи же сказали, что любые методы термообработки продуктов изменяют их изначальные свойства. «Если разбираться во всём досконально, то привычные для кулинарии подходы также не приносят продуктам ничего, кроме вреда», — заявил Терехов.

Мотова отметила, что единственный эффект, который микроволны оказывают на еду, — это обычное нагревание. Оно ничем не отличается от любого другого. Эксперт уточнила, что СВЧ-излучение не является ионизирующей радиацией. «Хотя микроволны очень быстро затухают в атмосфере, СВЧ-печи конструируют таким образом, чтобы предотвращать даже минимальные "утечки"», — добавила специалист.