Эксперты рассказали, отменит ли Байден войну США с Huawei

Технологические компании надеются, что администрация Байдена может устранить или замедлить размежевание китайских и американских цепочек поставок. Ведь с тех пор, как Huawei попала в «чёрный список» министерства торговли, американские поставщики потеряли миллиарды долларов доходов. Эксперты говорят, что Байден с меньшей вероятностью будет настаивать на таком размежевании и принесёт больше вариантов сотрудничества с Пекином.

Как считает один из специалистов, Байден тоже будет жёстко относиться к Китаю, но он будет более стратегически мыслить в этом направлении. То есть подход нового президента будет аккуратнее, чем подхода Трампа, который принёс ущерб американским компаниям.

Тем не менее, даже при Байдене технологическая конкуренция между Китаем и США продолжит усиливаться. Скорее всего, никуда не денется тот большой сдвиг в цепочке поставок, который случился после санкций в отношении Huawei. Apple, HP, Dell и Google уже попросили своих поставщиков перенести производство из Китая. Например, Apple планирует перенести больше производственных мощностей в Индию и Вьетнам.