ferra.ru

Эксперты рассказали, отменит ли Байден войну США с Huawei

Если коротко: отношение к Китаю всё равно будет жёстким, но шаги Байдена могут быть осторожнее, чем у Трампа
Для технологической индустрии правление Трампа ознаменовалось войной США с китайскими компаниями, в том числе Huawei. После избрания нового президента у некоторых людей появилась надежда, что ситуация может измениться. Издание Nikkei Asia рассказало, что может значить победа Байдена для Азии.

Технологические компании надеются, что администрация Байдена может устранить или замедлить размежевание китайских и американских цепочек поставок. Ведь с тех пор, как Huawei попала в «чёрный список» министерства торговли, американские поставщики потеряли миллиарды долларов доходов. Эксперты говорят, что Байден с меньшей вероятностью будет настаивать на таком размежевании и принесёт больше вариантов сотрудничества с Пекином.

Как считает один из специалистов, Байден тоже будет жёстко относиться к Китаю, но он будет более стратегически мыслить в этом направлении. То есть подход нового президента будет аккуратнее, чем подхода Трампа, который принёс ущерб американским компаниям.

Тем не менее, даже при Байдене технологическая конкуренция между Китаем и США продолжит усиливаться. Скорее всего, никуда не денется тот большой сдвиг в цепочке поставок, который случился после санкций в отношении Huawei. Apple, HP, Dell и Google уже попросили своих поставщиков перенести производство из Китая. Например, Apple планирует перенести больше производственных мощностей в Индию и Вьетнам.