Эксперты рассказали, почему стратегический ракетоносец Ту-160 белого цвета

Специалисты напомнили, что Ту-160 разработали в 1970-е годы. Он стал самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом. Кроме того, он оказался быстрейшим среди ракетоносцев.

Ту-160 отличается крылом с изменяемой геометрией. Это даёт самолёту преимущества при взлёте и посадке. Когда консоли максимально отведены от фюзеляжа Ту-160 может взлетать с очень короткой для такой массы взлётно-посадочной полосы. В полёте же консоли прижимаются к фюзеляжу и самолёт может лететь на сверхзвуковых скоростях.

Также Ту-160 называют одним из самых красивых самолётов в мировой авиации. Это отчасти причина его прозвища. Кроме того, самолёт имеет белое блестящее отражающее покрытие. Оно выступает в качестве защиты для экипажа. Дело в том, что Ту-160 может нести ядерное вооружение. Тепловая энергия взрывов огромна, а белое покрытие может отразить часть этой энергии и обезопасить экипаж.