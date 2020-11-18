Эксперты рассказали, в чем российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35

Согласно публикации китайских экспертов, преимуществом российского истребителя Су-57 можно назвать крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Также самолет имеет высокую маневренность, благодаря чему может эффективно уклоняться от ракетного удара противника.

”Су-57 может уклоняться от приближающихся вражеских ракет благодаря своей сверхманевренности и поражать врагов с близкого расстояния — ситуация, когда характерная для американских истребителей F-35 Lightning II малозаметность не так важна, как сверхманевренность”, — сообщается в опубликованном материале.

Нескольким ранее эксперт по ВВС из Королевского объединённого института оборонных исследований перечислил слабые стороны самолета Су-57. Специалист отметил, что скрытность этой модели сомнительна. Так, ввиду некоторых элементов истребитель можно будет обнаружить.