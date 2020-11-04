Названы недостатки российского истребителя Су-57

Мнение эксперта публикует «Военное обозрение». Он пишет, что программа разработки российского Су-57 подразумевала создание сопоставимого F-22 истребителя. В итоге самолёт получился как «сильно модифицированная производная от планера Flanker (прим. Су-27), форма которой сводит к минимуму фронтальный X-диапазон (прим. поперечное сечение радара), сохраняя при этом сверхманёвренность».

Однако эксперт сомневается в скрытности Су-57. Он считает, что из-за некоторых элементов самолёт можно будет обнаружить. Причиной их появления могли стать бюджетные ограничения и сравнительная неопытность России в проектировании стелс-самолётов.

Также, по мнению эксперты, финансовые ограничения могли повлиять и на сенсоры Су-57.

Эксперт пришёл к выводу, что российские военные к концу 2020-х годов будут эксплуатировать значительно меньше, чем 100 Су-57, а вероятность того, что сенсоры, авионика и двигатели самолёта будут зрелыми, низка.