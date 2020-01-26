Эксперты рассказали, зачем и как провести сегодняшний день без интернета

Их советы опубликовало издание «РИА Новости». Цель Международного дня без интернета — хотя бы один день в году отказаться от использования сети, компьютера и смартфона. Однако готовиться к такому празднику стоит заранее.

Как отметил глава представительства Avast в России и СНГ, накануне следует предупредить коллег, что вы не будете решать рабочие вопросы. Также не помешает составить план занятий в свободное время — так будет меньше соблазна взять в руки смартфон. Если в этом году вы о празднике не знали и пропустили подготовку, то советы могут пригодиться в будущем.

Эксперты рекомендуют сделать в этот день, чтобы обычно не успевали. Например, заняться спортом, провести время с семьёй или почитать книги. Цифровой детокс, по их мнению, полезен каждому.